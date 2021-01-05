Ексголова Харківської ОДА назвав того, хто може перемогти на позачергових виборах мера Харкова

На думку Олексія Кучера, у Михайла Добкіна досить високий рейтинг зараз як в Харківській області, так і в самому Харкові

На думку Олексія Кучера, у Михайла Добкіна досить високий рейтинг зараз як в Харківській області, так і в самому Харкові

Фото: Facebook

Кого буде висувати президентська партія "Слуга народу" на харківських мерських виборах, колишній очільник Харківщини поки не знає, але особисто сам Кучер повторно балотуватися не планує.

Хто саме може перемогти на майбутніх позачергових виборах мера Харкова, все залежить від того, коли реально відбудеться голосування. Якщо мерські вибори пройдуть вже в березні цього року, то потенційні кандидати будуть мати одні позиції, якщо ж вони відбудуться у жовтні, то виникне інша ситуація.

Про це в ексклюзивному коментарі RegioNews заявив екс-голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який у жовтні 2020 року також балотувався у міські голови Харкова від партії "Слуга народу", але посів лише третє місце.

На думку Кучера, серед реальних претендентів на перемогу - колишній харківський міський голова Михайло Добкін, який вже дав зрозуміти про свій намір піти на вибори мера.

Чи зможе Добкін перемогти? Напевно, як і будь-який інший кандидат, якщо правильно проведе кампанію. Наскільки мені відомо, у Михайла Добкіна досить високий рейтинг зараз як в Харківській області, так і в самому Харкові. Зі зрозумілих причин - великі асоціації з Геннадієм Адольфовичем (Кернесом – прим. ред.), - сказав Кучер RegioNews.

Він також додав, що після смерті Геннадія Кернеса кандидатів, бажаючих зайняти мерське крісло, точно додасться.

А ось кого буде висувати президентська партія "Слуга народу" на виборах мера Харкова, колишній керівник Харківщини поки не знає, але особисто сам Кучер повторно балотуватися не планує.

Це не моя парафія, тому що люди, які займаються партійним будівництвом, і будуть визначати кандидата. Думаю, кінцеве слово скаже президент. Що стосується мене, особисто я не планую, але це повинно бути командне рішення, - заявив він.

Раніше в ексклюзивному коментарі RegioNews Олексій Кучер підтвердив інформацію наших джерел про свою співбесіду у прем'єра Дениса Шмигаля, підкресливши, що залишається у команді президента Володимира Зеленського. За даними наших джерел, зараз Кучер проходить спеціальну перевірку для роботи в одному з центральних органів влади.

Як заявляв глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, призначити позачергові вибори мера Харкова на 28 березня, швидше за все, не вийде - можуть не встигнути пройти всі процедури.

9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без присяги, депутати також обрали секретаря міськради, який став вести сесії за відсутністю мера.

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

RegioNews писав про те, що померлий харківський градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва в "першій столиці" за головне крісло обіцяє стати важкою, тривалою і з багатьма невідомими.

У своїй статті "Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук" ми також аналізували, чим запам'ятався на своєму посту Кучер і чому була призначена на його місце Айна Тимчук.

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