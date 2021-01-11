У поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку

Припускають, що ексголова міста не міг підписати документи особисто через стан здоров'я

Припускають, що ексголова міста не міг підписати документи особисто через стан здоров'я

Фото: з відкритих джерел

У поліції проведуть перевірку електронного цифрового підпису на документі про подання секретаря міськради.

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва.

За її словами, прокуратура розглянула її звернення про те, що документ про подання секретаря міськради не підписував Геннадій Кернес.

"Невстановлені особи Харківської міськради 9 грудня вчинили підробку подання від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова з використанням електронного цифрового підпису Харківської міськради, яка виконана не особисто Геннадієм Кернесом, через стан його здоров'я, а іншими особами", - зазначено в короткому викладі обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підробка документів). Розслідуванням буде займатися слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.