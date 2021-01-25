Новые выборы в Харькове: в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования
В Верховной Раде уверяют, что пока не могут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского главы Харькова, поскольку не имеют всех необходимых документов для этого.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Так, согласно документу, которым располагает издание, секретарь горсовета Игорь Терехов не направил двух из трех необходимых документов для назначения новых выборов.
Сообщается, что профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского главы. Соответствующее управление дало письменный ответ в адрес председателя Комитета: для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского главы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского главы.
Согласно пункту 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского главы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти - со дня принятия соответствующим советом решения, которым берется к сведению указанный факт", - объясняют в ВР.
Такого решения на сессиях Харьковского горсовета не принимали. Единственное решение, принятое горсоветом после смерти мэра, касалось увековечения его памяти. На сайте мэрии городским председателем числится покойный Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе исполняется 40 дней.
Напомним, 20 января Верховная Рада получила представление о назначении выборов мэра Харькова.
Ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку. Однако Харьковский городской совет опроверг информацию о "подделке" подписи Кернеса.
В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра.
Также RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.
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