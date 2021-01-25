Новые выборы в Харькове: в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования

Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии

Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде уверяют, что пока не могут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского главы Харькова, поскольку не имеют всех необходимых документов для этого.

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