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21 січня 2021, 17:45 4

Відсторонення голови КСУ від посади не блокує діяльність Конституційного Суду, - Совгиря

21 січня 2021, 17:45 4
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За відсутності голови Суду його обов’язки виконує заступник
За відсутності голови Суду його обов’язки виконує заступник
Фото з відкритих джерел
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Згідно із наявною на сайті Конституційного Суду інформацією з наступного тижня відновлює свою роботу Другий сенат КСУ.

Про це повідомила Постійна представниця Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Згідно з інформацією на сайті Конституційного Суду, з наступного тижня відновлює свою роботу Другий сенат КСУ.

Ольга Совгиря повідомляє, що відповідно до оприлюдненого на сайті проєкту порядку денного Сенату буде розглядатись конституційна скарга щодо положень Закону "Про ЄСВ" (стосовно сплати ЄСВ платниками єдиного податку) та колективна конституційна скарга щодо пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Таким чином, відсторонення голови КСУ від посади судді КСУ не блокує діяльність Конституційного Суду, адже Суд здійснює свою діяльність окремо у складі Великої палати і двох сенатів, - констатує Ольга Совгиря.

Депутатка додає, що при цьому відповідно до статті 33 Закону "Про КСУ" за відсутності голови Суду його обов’язки виконує заступник голови Суду, "а отже організаційна діяльність Суду також не є заблокованою".

Раніше повідомлялося, що 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

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