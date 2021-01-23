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23 января 2021, 16:00 4

Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

23 января 2021, 16:00 4
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Предметом иска является "запрет совершать действия"
Предметом иска является "запрет совершать действия"
Фото из открытых источников
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Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева на Управление государственной охраны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебной власти.

Соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января 2021 года.

Ответчик (Должник): Управление государственной охраны Украины, Истец (Заявитель): Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований, - указано на сайте.

Предметом иска является "запрет совершать действия".

В деле не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

Как сообщалось, Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ. В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

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