Тупицкий подал в суд на Управление госохраны
Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева на Управление государственной охраны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебной власти.
Соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января 2021 года.
Ответчик (Должник): Управление государственной охраны Украины, Истец (Заявитель): Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований, - указано на сайте.
Предметом иска является "запрет совершать действия".
В деле не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.
Как сообщалось, Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ. В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.
Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.