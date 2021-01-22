Подоляк: Офіс президента не займається модеруванням процесів допуску до будівлі КС

ОП відреагував на скаргу судді Тупицького до президента на охорону, яка не пускає його до робочого місця

ОП відреагував на скаргу судді Тупицького до президента на охорону, яка не пускає його до робочого місця

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ОПУ не займається модеруванням процесів допуску та не допуску до будівлі Конституційного Суду, а незнання головою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.

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