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22 січня 2021, 17:16 2

Подоляк: Офіс президента не займається модеруванням процесів допуску до будівлі КС

22 січня 2021, 17:16 2
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ОП відреагував на скаргу судді Тупицького до президента на охорону, яка не пускає його до робочого місця
Фото з відкритих джерел
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ОПУ не займається модеруванням процесів допуску та не допуску до будівлі Конституційного Суду, а незнання головою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.

Про це повідомив радник голови ОП в коментарі Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

Очевидно, що Офіс президента точно не займається модеруванням процесів допуску або не допуску будь-яких осіб до будівлі Конституційного Суду і не здійснює управління охороною цієї інституції. Допуск або не допуск осіб до режимних установ - суворо прописані у відповідних розділах нормативних актів, - сказав Подоляк.

Водночас в Офісі президента зазначили, що незнання Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив, як і спроба перетворити рутинну подію в медійний скандал.

Цілком можливо, що якщо Олександр Тупицький досі не зміг усвідомити, що юридично обґрунтоване відсторонення від роботи означає, зокрема, і неможливість фізично пройти на робоче місце, то радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом до будівлі Конституційного Суду і дискредитувати державні інститути, - наголосив Подоляк.

Крім того, він додав, що людина, яка отримала у законному порядку обґрунтовану підозру у скоєнні злочинів проти правосуддя, "не може, наче й не було нічого, приходити на своє робоче місце до суду та робити вигляд, що нічого не відбувається".

Як повідомлялося, учора Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

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