Подоляк: Офіс президента не займається модеруванням процесів допуску до будівлі КС
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що ОПУ не займається модеруванням процесів допуску та не допуску до будівлі Конституційного Суду, а незнання головою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.
Про це повідомив радник голови ОП в коментарі Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.
Очевидно, що Офіс президента точно не займається модеруванням процесів допуску або не допуску будь-яких осіб до будівлі Конституційного Суду і не здійснює управління охороною цієї інституції. Допуск або не допуск осіб до режимних установ - суворо прописані у відповідних розділах нормативних актів, - сказав Подоляк.
Водночас в Офісі президента зазначили, що незнання Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив, як і спроба перетворити рутинну подію в медійний скандал.
Цілком можливо, що якщо Олександр Тупицький досі не зміг усвідомити, що юридично обґрунтоване відсторонення від роботи означає, зокрема, і неможливість фізично пройти на робоче місце, то радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом до будівлі Конституційного Суду і дискредитувати державні інститути, - наголосив Подоляк.
Крім того, він додав, що людина, яка отримала у законному порядку обґрунтовану підозру у скоєнні злочинів проти правосуддя, "не може, наче й не було нічого, приходити на своє робоче місце до суду та робити вигляд, що нічого не відбувається".
Як повідомлялося, учора Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ.
Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.