Комітет Ради просить КСУ перевірити, чи відповідає Тупицький своїй посаді

У Конституційного Суду просять перевірити критерій моральних якостей відстороненого голови суду

У Конституційного Суду просять перевірити критерій моральних якостей відстороненого голови суду

Фото: із відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить Конституційний Суд розглянути питання відповідності Олександра Тупицького посаді голови КСУ.

Рішення було ухвалене на засіданні комітету, передає RegioNews.

Члени комітету підтримали звернення комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до Конституційного Суду України щодо розгляду питання про відповідність О. М. Тупицького вимогам Конституції України та закону "Про Конституційний Суд України", - йдеться в заяві.

Зокрема, члени Комітету просять перевірити відповідність Тупицького критерію "високі моральні якості".

Нагадаємо, 19 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду. Також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ.

В КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи КС в цілому.

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.