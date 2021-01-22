Дубінський "прийняв виклик" Єрмака

Опальний "слуга народу" відповів на припущення про його виключення з фракції

Опальний "слуга народу" відповів на припущення про його виключення з фракції

Фото з відкритих джерел

Про це Дубінський повідомив "Стране", передає RegioNews.

Нардеп Олександр Дубінський, що потрапив в санкційний список США за втручання у вибори, прокоментував заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про можливе виключення його з парламентської фракції "Слуга народу"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак щодо реакції фракції на санкції Дубінського заявив, що "фракція партії "Слуга народу" ставиться до цього питання дуже серйозно і відповідально. Народні депутати прагнуть всебічно вивчити всі обставини і аргументи". Він розповів, що в четвер відбулася зустріч членів фракції з тимчасовою повіреноб Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін, після якої депутати планують також "заслухати Олександра Дубінського, добре все зважити і прийняти рішення".

Переконаний, що це і є свідченням політичної зрілості та державної позиції більшості депутатів "Слуги народу", — заявив Єрмак.

Дубинський повідомив, що "прийняв виклик".

Про те, хто кого, за що і як буде виключати, ми серйозно поговоримо на засіданні фракції. Мені кинуто виклик. Цей виклик я прийняв. Про решту трохи пізніше. Чекайте, — повідомив Дубінський.

Як повідомлялося, у Зеленського запевняють, що будуть карати за втручання у вибори у США після санкцій проти "слуги народу" Олександра Дубінського: Єрмак обіцяє притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Мінфін США наклав санкції не тільки проти низки українських громадян, але і проти медіа, пов'язаних з Деркачем.

Читайте також: Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон.