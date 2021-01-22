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22 января 2021, 19:54 520

Дубинский "принял вызов" Ермака

22 января 2021, 19:54 520
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Опальный "слуга народа" ответил на предположение о его исключении из фракции
Опальный "слуга народа" ответил на предположение о его исключении из фракции
Фото из открытых источников
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Александр Дубинский прокомментировал слова глава ОП Ермака о  возможном исключении «санкционного нардепа» из фракции.

Об этом Дубинский сообщил "Стране", передаёт RegioNews.

Нардеп Александр Дубинский, попавший в санкционный список США из-за вмешательство в выборы, прокомментировал заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о возможном исключении его из парламентской фракции "Слуга народа"

Глава Офиса президента Андрей Ермак о реакции фракции на санкции Дубинского заявил, что "фракция партии "Слуга народа" относится к этому вопросу очень серьезно и ответственно. Народные депутаты стремятся всесторонне изучить все обстоятельства и аргументы". Он рассказал, что в четверг состоялась встреча членов фракции с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин, после которой депутаты планируют также "заслушать Александра Дубинского, хорошо все взвесить и принять решение".

Убежден, что это и является свидетельством политической зрелости и государственной позиции большинства депутатов "Слуги народа", — заявил Ермак.

Дубинский сообщил, что "принял вызов".

О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции. Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. Об остальном чуть позже. Ждите, — сообщил Дубинский.

Как сообщалось, у Зеленского уверяют, что будут наказывать за вмешательство в выборы в США после санкций против "слуги народа" Александра Дубинского: Ермак обещает привлечь к ответственности.

Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.

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