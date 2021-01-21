В Офісі президента вирішили знайти нового куратора Київщини замість "санкційного Дубинського"

ОП не подобаються проблеми нардепа з посольством США

ОП не подобаються проблеми нардепа з посольством США

Фото: з відкритих джерел

На Банковій розмірковують над пошуком нового куратора по Київській області замість скандально-відомого нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського.

Як передає RegioNews, про це повідомив Telegram-канал "Картковий Офіс" з посиланням на власні джерела в ВП.

В Офісі серйозно розмірковують над пошуком нового куратора по Київській області. З Олександром Дубинським твердо вирішили закінчувати комунікацію до тих пір, поки він не вирішить проблеми з посольством США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".

Сам Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу" через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубинський назвав "брудною провокацією" з боку опонентів. Пізніше Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.

Також повідомлялося, у Венедиктової відкрили дві справи проти нардепа Дубінського.

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