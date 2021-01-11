Мінфін США запровадив санкції не лише проти низки українських громадян, а й проти медіа, пов'язаних із Деркачем

Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу

Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу

Фото з Facebook-сторінки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Уряд США запровадив санкції проти народного депутата України Олександра Дубінського та ще низки українських громадян та медіа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

Серед українських організацій під санкції потрапили ТРК "Ера" та Nabuleaks, пов'язані з Андрієм Деркачем, інформагентство Only News і "Бегемот Медіа" (ТОВ "Скептик"), що належать Петру Журавлю. Ці медіа в США вважають підставними та такими, що розповсюджують дезінформацію.

Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу.

Деркач, народний депутат України, вже понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами. Колишні українські держслужбовці Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко і нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США. Вони робили неодноразові публічні заяви, просуваючи зловмисні тези про участь чиновників уряду США у корупційних справах в Україні. Ці дії та тези підтримують цілі Деркача вплинути на президентські вибори у США 2020 року. NabuLeaks, "Ера-Mедіа", Only News і "Скептик TOВ" - це медіакомпанії в Україні, які поширюють неправдиву інформацію за вказівкою Деркача та його спільників, - йдеться в заяві Посольства США в Україні.

Як повідомлялося раніше, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Нагадаємо, 19 травня позафракційний депутат Ради Андрій Деркач представив на прес-конференції так звані "плівки Порошенка" — записів нібито розмов екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишньому главою Держдепу США Джоном Керрі в 2015 і 2016 роках.

Крім іншого, на записах звучить обіцянка нібито Байдена посприяти траншу в $1 млрд Україні в обмін на звільнення з посади тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

10 вересня 2020 року США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача за втручання в американські вибори.