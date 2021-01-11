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11 січня 2021, 22:35 6

Мінфін США запровадив санкції не лише проти низки українських громадян, а й проти медіа, пов'язаних із Деркачем

11 січня 2021, 22:35 6
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Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу
Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу
Фото з Facebook-сторінки U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Уряд США запровадив санкції проти народного депутата України Олександра Дубінського та ще низки українських громадян та медіа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

Серед українських організацій під санкції потрапили ТРК "Ера" та Nabuleaks, пов'язані з Андрієм Деркачем, інформагентство Only News і "Бегемот Медіа" (ТОВ "Скептик"), що належать Петру Журавлю. Ці медіа в США вважають підставними та такими, що розповсюджують дезінформацію.

Осіб та організації зі санкційного списку Вашингтон також вважає частиною російської мережі впливу.

Деркач, народний депутат України, вже понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами. Колишні українські держслужбовці Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко і нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США. Вони робили неодноразові публічні заяви, просуваючи зловмисні тези про участь чиновників уряду США у корупційних справах в Україні. Ці дії та тези підтримують цілі Деркача вплинути на президентські вибори у США 2020 року. NabuLeaks, "Ера-Mедіа", Only News і "Скептик TOВ" - це медіакомпанії в Україні, які поширюють неправдиву інформацію за вказівкою Деркача та його спільників, - йдеться в заяві Посольства США в Україні.

Як повідомлялося раніше, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Нагадаємо, 19 травня позафракційний депутат Ради Андрій Деркач представив на прес-конференції так звані "плівки Порошенка" — записів нібито розмов екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишньому главою Держдепу США Джоном Керрі в 2015 і 2016 роках.

Крім іншого, на записах звучить обіцянка нібито Байдена посприяти траншу в $1 млрд Україні в обмін на звільнення з посади тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

10 вересня 2020 року США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача за втручання в американські вибори.

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