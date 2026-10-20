У Києві через російську атаку частково знеструмлені чотири райони

Фото: ДТЕК

У Києві 20 жовтня внаслідок атаки на енергетичні об’єкти частково зникло електропостачання у чотирьох районах столиці — Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Печерському

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews .

"Київ: через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський,Святошинський, Соломянський і Печерський райони", - повідомили у ДТЕК.

Інформацію про наслідки атаки та відновлення електропостачання уточнюють.

Як повідомило Укренерго, фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами.

"Ворог завдав удару по одному з енергооб’єктів столиці. Внаслідок атаки частина споживачів у кількох районах Києва залишилася без електропостачання. Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами", — повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі.