Офіс президента пафосно привітав звільнення Немілостівого, але третій місяць "кришує" Татарова - ЦПК

Татарова досі не звільнили з ОП, незважаючи на підозри

Татарова досі не звільнили з ОП, незважаючи на підозри

Фото: з відкритих джерел

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу громадськості на те, що Офіс президента Володимира Зеленського пафосно привітав звільнення заступника міністра, якого поліція зупинила в нетверезому вигляді. При цьому Офіс того ж Зеленського продовжує "кришувати" заступника голови ОП Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупційних схем на будівництві житла для військових.

Як повідомили RegioNews, про це Шабунін написав на сторінці Facebook.

Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення замміністра, який бикував з поліцією. При цьому Офіс того ж Зеленського третій місяць кришує Татарова, який допомагав вкрасти 80 млн грн на будівництві житла для військових.", - пише Шабунін.

Антикорупціонер також зазначив пафосні промови в релізі Офісу президента, в яких стверджується, що "усі посадовці країни повинні побачити, що влада не дозволить нікому бути вищим від загальних правил і закону".

"Що там по Татарову??", - задає Шабунін риторичне питання на повідомлення Офісу президента.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого. У Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського. Раніше стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.

Раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

Татаров став "дуже токсичним" для президента, його намагатимуться звільнити у січні - експерт.

ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть знищити НАБУ і врятувати Татарова.