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20 жовтня 2026, 17:48

СБУ заочно повідомила про підозру "довіреній особі" Путіна в Мелітополі

20 жовтня 2026, 17:48
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Артему Шарлаю — керівнику "відділу по роботі з релігійними організаціями" окупаційної адміністрації РФ на захопленій частині Запорізької області

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, він допомагав російським спецслужбам виявляти проукраїнськи налаштованих вірян і релігійні громади, які не підпорядковуються Російській православній церкві. Йому інкримінують воєнні злочини.

За матеріалами справи, Шарлай був уповноважений місцевим представником окупаційної влади складати для ФСБ списки проукраїнськи налаштованих парафіян. Ці дані, як стверджують правоохоронці, російські силовики використовували для проведення рейдів проти священнослужителів і членів релігійних громад.

Під час таких облав окупанти викрадали людей із вулиць та власних осель і ув’язнювали їх у місцевих тюрмах. За даними СБУ, затриманих піддавали тортурам — зокрема, били та душили, надягаючи пакети на голову. Так російські військові намагалися змусити представників релігійних громад підтримувати окупаційну владу.

У СБУ також зазначили, що Шарлай у 2014 році підтримав підконтрольні Росії збройні угруповання на сході України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до окупаційної адміністрації в Мелітополі.

У 2024 році він став "довіреною особою" Володимира Путіна під час президентських виборів у Росії на тимчасово окупованій території.

Слідчі СБУ заочно повідомили Шарлаю про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Правоохоронці вживають заходів для притягнення підозрюваного до відповідальності.

Нагадаємо, що на Херсонщині двох жительок регіону — 58-річну жінку та її 26-річну доньку — заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі за участь в організації та проведенні псевдореферендуму в окупованому селі Бургунка.

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