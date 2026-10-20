На Кіровоградщині чоловік обікрав 86-річну жінку, поки вона спала

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На Кіровоградщині 35-річного чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за крадіжку з будинку 86-річної односельчанки. Уночі, поки жінка спала, він викрав понад 27,5 тисячі гривень, мобільний телефон, зарядний пристрій і гаманець. Раніше чоловік неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Злочин стався в січні 2025 року. Чоловік потрапив на подвір’я потерпілої через незачинену хвіртку, вийняв скло з вікна та проник до будинку.

Поки господиня спала, він забрав зі столу 26 тисяч гривень. Згодом зайшов до кімнати, де перебувала жінка, і викрав її мобільний телефон із зарядним пристроєм та гаманець, у якому була ще тисяча гривень. Загальна сума збитків перевищила 27,5 тисячі гривень.

Під час розслідування правоохоронці вилучили в чоловіка викрадений телефон, гаманець і частину грошей — 16 450 гривень. Його причетність до злочину підтвердили докази, досліджені судом, зокрема слід взуття, залишений у будинку.

У суді обвинувачений вини не визнав. Під час засідань він неодноразово поводився агресивно, перешкоджав розгляду справи та погрожував судді й прокурору.

Також встановлено, що чоловік раніше неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки. Новий злочин він скоїв менш ніж через місяць після звільнення з місць позбавлення волі.

Маловисківський районний суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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