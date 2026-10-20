08:12  20 жовтня
Російська атака на Хмельниччині пошкодила церкву та дзвіницю
12:27  20 жовтня
На трасі Київ – Одеса після атаки перекрили рух: як об’їхати
12:19  20 жовтня
В Одесі вантажний потяг наїхав на чоловіка: він втратив руку
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2026, 18:59

На Кіровоградщині чоловік обікрав 86-річну жінку, поки вона спала

20 жовтня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: САП
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині 35-річного чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за крадіжку з будинку 86-річної односельчанки. Уночі, поки жінка спала, він викрав понад 27,5 тисячі гривень, мобільний телефон, зарядний пристрій і гаманець. Раніше чоловік неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Злочин стався в січні 2025 року. Чоловік потрапив на подвір’я потерпілої через незачинену хвіртку, вийняв скло з вікна та проник до будинку.

Поки господиня спала, він забрав зі столу 26 тисяч гривень. Згодом зайшов до кімнати, де перебувала жінка, і викрав її мобільний телефон із зарядним пристроєм та гаманець, у якому була ще тисяча гривень. Загальна сума збитків перевищила 27,5 тисячі гривень.

Під час розслідування правоохоронці вилучили в чоловіка викрадений телефон, гаманець і частину грошей — 16 450 гривень. Його причетність до злочину підтвердили докази, досліджені судом, зокрема слід взуття, залишений у будинку.

У суді обвинувачений вини не визнав. Під час засідань він неодноразово поводився агресивно, перешкоджав розгляду справи та погрожував судді й прокурору.

Також встановлено, що чоловік раніше неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки. Новий злочин він скоїв менш ніж через місяць після звільнення з місць позбавлення волі.

Маловисківський районний суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині шахрайка виманила гроші у родини військового, який зник безвісти. Вона переконала їх, що може допомогти знайти захисника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область суд крадіжка чоловік
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Російська атака спричинила пожежу на Вінниччині, постраждалих немає
20 жовтня 2026, 22:04
Юлія Мендель - повноцінний інструмент, як загнати нас в стійло капітуляції
20 жовтня 2026, 21:55
Стрілянина в київському ТЦК: 6 поранених, затриманому оголосили підозру
20 жовтня 2026, 21:51
На Прикарпатті в пенсіонерки аферисти виманили 300 тисяч
20 жовтня 2026, 21:45
Як відключатимуть світло 21 жовтня
20 жовтня 2026, 21:30
Росіяни майже 70 разів атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих і 7 поранених
20 жовтня 2026, 21:21
На Херсонщині через російські обстріли постраждали 6 цивільних, серед них 3 дітей
20 жовтня 2026, 20:54
На Рівненщині засудили агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії
20 жовтня 2026, 20:20
На Чернігівщині судитимуть матір і її спільника за сексуальну експлуатацію 7-річної дівчинки
20 жовтня 2026, 19:59
На Херсонщині російський дрон влучив в автомобіль: поранений водій
20 жовтня 2026, 19:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Валерій Чалий
Всі блоги »