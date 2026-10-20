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20 жовтня 2026, 17:59

ДТП на Тернопільщині: 11 постраждалих, серед них троє дітей

20 жовтня 2026, 17:59
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Фото: поліція Тернопільської області
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На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобілів Peugeot Partner та Opel Corsa травмувалися 11 людей, зокрема троє неповнолітніх. Усіх постраждалих госпіталізували. Після зіткнення Opel Corsa загорівся, пожежу ліквідували рятувальники

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 жовтня близько 08:18 на автодорозі Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль поблизу села Гончарівка Чортківського району.

За попередніми даними правоохоронців, водій Peugeot Partner рухався в напрямку Івано-Франківська, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Corsa.

Унаслідок аварії травмувалися водій Peugeot Partner і четверо його пасажирів, серед яких 16-річний хлопець. Також постраждали водій Opel Corsa та п’ятеро його пасажирів. Серед них — діти віком 7 і 8 років.

Усіх 11 потерпілих доправили до медичних закладів.

На місці аварії працюють слідчі поліції та інші профільні служби. Обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків.

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