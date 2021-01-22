Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

ОП отреагировал на жалобу судьи Тупицкого президенту на охрану, которая не пускает его к рабочему месту

ОП отреагировал на жалобу судьи Тупицкого президенту на охрану, которая не пускает его к рабочему месту

Фото из открытых источников

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что ОПУ не занимается модерированием процессов допуска и не допуска в здание Конституционного Суда, а незнание председателем КС Александром Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает недоумение.

Об этом сообщил советник председателя ОП в комментарии Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Очевидно, что Офис президента точно не занимается модерированием процессов допуска или не допуска любых лиц в здании Конституционного Суда и не осуществляет управление охраной этой организации. Допуск или не допуск лиц к режимным учреждениям - строго прописаны в соответствующих разделах нормативных актов, - сказал Подоляк.

В то же время в Офисе президента отметили, что незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает недоумение, как и попытка превратить рутинное событие в медийный скандал.

Вполне возможно, что если Александр Тупицкий до сих пор не смог осознать, что юридически обоснованное отстранение от работы означает, в частности, и невозможность физически пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного Суда и дискредитировать государственные институты, - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он добавил, что человек, получивший в законном порядке обоснованное подозрение в совершении преступлений против правосудия, "не может, как будто и не было ничего, приходить на свое рабочее место до суда и делать вид, что ничего не происходит".

Как сообщалось, вчера Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ.

Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.