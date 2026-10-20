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20 жовтня 2026, 18:55

Атака на Харків: удар по будинках, є поранені

20 жовтня 2026, 18:55
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Фото: прокуратура
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Вдень 20 жовтня росіяни вдарили по Харколву. Внаслідок обстрілу є постраждалі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Росіяни вдарили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Новобаварського району. Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок. Також постраждали будівля цивільного підприємства, багатоповерховий і приватні житлові будинки, надвірні споруди та легкові автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали 9 місцевих жителів.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, повідомлялося про шістьох постраждалих.

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