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21 січня 2021, 18:57 239

У Харкові оголосили траур через пожежу в будинку для літніх людей

21 січня 2021, 18:57 239
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Подію кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня
Подію кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня
Фото: ДСНС
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У Харкові п'ятницю, 22 січня оголосили днем жалоби після пожежі в будинку літніх людей, в результаті якої загинули 15 осіб.

Таке рішення ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС, передає RegioNews.

Під час засідання секретар міськради Ігор Терехов розповів, що заходи з протипожежної безпеки в будівлі не були організовані.

Крім того, як повідомив на брифінгу голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, за всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Він звернувся до громадян із закликом дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо взимку при використанні обігрівачів.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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