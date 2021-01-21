Рятувальники ліквідували пожежу в будинку для літніх людей у Харкові

До гасіння залучалося 50 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС

До гасіння залучалося 50 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС

Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку на вул. Нижня Гиївська у місті Харкові, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що о 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано, з яких 5 - госпіталізовано до лікарень.

Наголошується, що до гасіння залучалося 50 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.