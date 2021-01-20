Прокуратура підтвердила фальшивість листування про викрадення людини в справі Микитася

31 грудня 2020 року Микитася взяли під варту за підозрою в організації викрадення людини

31 грудня 2020 року Микитася взяли під варту за підозрою в організації викрадення людини

Фото: із відкритих джерел

20 січня під час судового засідання у справі ексвласника корпорації “Укрбуд” Максима Микитася прокурор підтвердив фальшивість листування, у якому підозрюваний нібито замовляє викрадення людини.

Як інформує RegioNews, про це стало відомо із трансляції засідання Київського апеляційного суду.

Вона була, ця переписка. Однак… вона не використовувалась підозрюваним в ході вчинення злочину. Вона створювалась лише з тією метою, щоб запевнити потерпілого Мірошниченка в тому, що вони (викрадачі - ред.) діють в інтересах Микитася”, - сказав прокурор під час засідання.

За словами прокурора, підозрюваний Чернов, який організував викрадення і дав свідчення проти Микитася, дійсно підробив листування з ним.

Чернов нібито зробив це, щоб продемонструвати потерпілому Мірошниченку, що у нього вимагають гроші за вказівками Максима Микитася.

Однак пізніше забудовник самостійно зателефонував потерпілому і підтвердив, що викрадачі діють від його імені. Тому, за словами прокурора, у підробленій переписці "відпала необхідність" і її не використовували.

Водночас, слідство вважає, що це не спростовує причетність Микитась до здійснення злочину.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.

20 января Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася. Он останется под стражей до 27 февраля.