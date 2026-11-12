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12 листопада 2026, 15:25

На Прикарпатті затримали обвинуваченого у вбивстві француза з психотропами на 11 млн грн

12 листопада 2026, 15:25
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Прикарпатті правоохоронці затримали 21-річного жителя Житомирщини, якого розшукували за обвинуваченням у вбивстві 66-річного громадянина Франції. Чоловік переховувався від суду в Бурштині Івано-Франківської області

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

7 листопада 2026 року під час обшуку орендованої квартири правоохоронці вилучили майже 11 тисяч таблеток MDMA загальною вагою понад 1,1 кг. Орієнтовна вартість цієї партії становить 9 млн грн.

Ще 4 кг амфетаміну вартістю близько 2 млн грн правоохоронці знайшли у схроні на околиці міста.

За попередніми даними слідства, чоловік планував забрати амфетамін і збувати обидва види психотропних речовин через поштовий сервіс.

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах — ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

9 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про справу щодо вбивства громадянина Франції

Затриманий також є обвинуваченим у вбивстві 66-річного громадянина Франції, яке сталося у вересні 2023 року на Житомирщині.

За версією слідства, причиною злочину став конфлікт через невиплачену винагороду за певну послугу. Тоді 18-річний хлопець прийшов до будинку іноземця та завдав йому понад десять ножових ударів. Від отриманих травм чоловік загинув.

Справу розглядав Малинський районний суд Житомирської області. Однак із липня 2026 року обвинувачений перестав з'являтися на судові засідання.

20 жовтня його оголосили в розшук, а судове провадження зупинили. Згодом чоловіка затримали на Прикарпатті, де він, за даними слідства, переховувався від суду та зберігав велику партію психотропних речовин.

Нагадаємо, що у Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.

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наркотики Івано-Франківськ убивство Прикарпаття
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