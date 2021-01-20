Суд продлил на 2 месяца меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

25 июня прошлого года он был задержан по подозрению в коррупции

25 июня прошлого года он был задержан по подозрению в коррупции

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

В среду, 20 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Андрей Балонь должен прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию, не оставлять территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следствию об изменении своего места жительства, а также воздерживаться от общения с участниками уголовного производства.

Срок действия постановления Антикоррупционного суда - до 20 марта 2021 года включительно.

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Напомним, 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.