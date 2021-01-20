Суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу

Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, вперше за два місяці приїхала в суд

Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, вперше за два місяці приїхала в суд

Фото: Суспільне

У Харкові Орджонікідзевський районний суд обрав для ексмера Слов’янська Нелі Штепи міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це у Facebook повідомив один із її адвокатів Олександр Тананакін, передає RegioNews.

Під час засідання Штепа просила перенести суд через погане самопочуття і скаржилася на підвищену температуру.

У режимі відеоконференції суд допитав свідка з боку обвинувачення зі Слов'янська. Жителька міста розповіла про погрози її родині з боку Штепи та її чоловіка, Штепа це заперечувала.

Суд ухвалив рішення взяти Нелю Штепу під нічний домашній арешт строком до 19 березня 2021 року. Відтепер вона має перебувати за місцем проживання з 22:00 до 5:00.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду слов'янська.

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