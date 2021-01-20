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20 січня 2021, 17:40 7

Суд про вилучення Ситника із реєстру як очільника НАБУ оголосив перерву до лютого

20 січня 2021, 17:40 7
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Суд розглядає апеляційну скаргу НАБУ на рішення ОАСК
Суд розглядає апеляційну скаргу НАБУ на рішення ОАСК
Фото з відкритих джерел
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Шостий апеляційний адміністративний суд оголосив перерву до 3 лютого у засіданні щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ на рішення ОАСК про вилучення з Єдиного реєстру інформації Артема Ситника як очільника Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

НАБУ судиться через рішення Окружного адміністративного суду Києва, який постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У справі №640/11970/20 оголошено перерву. Наступне судове засідання 3 лютого 2021 року об 11:30", - сказали у пресслужбі суду.

Як повідомлялося, на вказівку ОАСК Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника у Мін'юсті заявили, що не можуть виконати рішення ОАСК щодо звільнення Ситника.

Також в НАБУ заявили, що рішення ОАСК про звільнення Ситника "абсурдне”.

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