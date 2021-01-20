12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
10:17  20 січня
В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку
08:11  20 січня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 11:48 1133

У Раді сказали, чи пом'якшать карантин з 25 січня

20 січня 2021, 11:48 1133
Читайте также на русском языке
Там вважають, що введені жорсткі карантинні заходи дозволили уникнути посилення поширення COVID-19 після новорічних свят
Там вважають, що введені жорсткі карантинні заходи дозволили уникнути посилення поширення COVID-19 після новорічних свят
Facebook
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді вважають, що ситуація з коронавірусу в Україні стабілізувалася. Це дозволяє пом'якшити карантинні обмеження з 25 січня.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

За його словами, введені жорсткі карантинні заходи дозволили уникнути посилення поширення COVID-19 після новорічних свят.

"Під час спілкування з міністром охорони здоров'я, міністр запевнив нас, що 24 січня посилення заходи будуть закінчені і Україна повернеться до адаптивного карантину. Сьогоднішня статистика дозволяє сподіватися, що так воно і буде", - заявив Радуцький.

Нардеп зазначив, що про повне скасування карантину поки мови не йде.

"Треба дивитися не тільки на статистику хворих і видужали, але і на статистику госпіталізованих і важких хворих. На жаль, ця статистика не змінюється вже близько 2-3 місяців. Ми щодня близько 2 тисяч госпіталізованих. А це важкі хворі", - додав він.

Раніше повідомлялося, що майже 60% підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні.

коронавірус Україна Верховна Рада парламент локдаун
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »