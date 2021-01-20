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20 января 2021, 15:38 564

Верховная Рада получила представление о назначении выборов мэра Харькова

20 января 2021, 15:38 564
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Профильный комитет Верховной Рады получил письмо от горсовета Харькова 20 января
Профильный комитет Верховной Рады получил письмо от горсовета Харькова 20 января
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины получила представление от секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра города.

Об этом сообщает издание Kharkiv Today со ссылкой на помощницу главы подкомитета Рады по вопросам административно-территориального устройства, народного депутата Виталия Безгина Елену Тимофти, передает RegioNews.

По ее словам, представление о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова под номером 08-12/36/25/2-20 поступило в Комитет по вопросам административно-территориального устройства в среду, 20 января.

Пока не известно, будет ли этот вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания подкомитета или комитета Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку. Однако Харьковский городской совет опроверг информацию о "подделке" подписи Кернеса.

В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра.

Ранее RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.

Читайте также: Экс-глава Харьковской ОГА назвал того, кто может победить на внеочередных выборах мэра Харькова.

Харьков выборы Верховная Рада горсовет Игорь Терехов Геннадий Кернес мэр
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