Верховная Рада получила представление о назначении выборов мэра Харькова
Верховная Рада Украины получила представление от секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра города.
Об этом сообщает издание Kharkiv Today со ссылкой на помощницу главы подкомитета Рады по вопросам административно-территориального устройства, народного депутата Виталия Безгина Елену Тимофти, передает RegioNews.
По ее словам, представление о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова под номером 08-12/36/25/2-20 поступило в Комитет по вопросам административно-территориального устройства в среду, 20 января.
Пока не известно, будет ли этот вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания подкомитета или комитета Верховной Рады.
Напомним, ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку. Однако Харьковский городской совет опроверг информацию о "подделке" подписи Кернеса.
В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра.
Ранее RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.
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