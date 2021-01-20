У Раді сказали, навіщо в Україні створять реєстр вакцинованих від коронавірусу

Початок вакцинації в Україні запланований на другий тиждень лютого

Початок вакцинації в Україні запланований на другий тиждень лютого

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В Україні планують створити реєстр вакцинованих від COVID-19, щоб відстежувати кількість щеплених громадян та можливі ускладнення, а також для впровадження електронних паспортів про вакцинацію.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні глави комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького в Facebook.

"Буде створено реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше — ми повинні знати кількість вакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко зробити. По-друге — ми повинні відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації. По-третє — міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів вакцинованих", — заявив він.

Радуцький додав, що початок вакцинації в Україні запланований на другий тиждень лютого. В ході вакцинації планують зробити щеплення не менше 50% населення країни безкоштовно.

Про старт вакцинації від COVID-19 в Україні розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Posted by Слуга Народу on Wednesday, January 20, 2021

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україну готують до введення COVID-паспортів.