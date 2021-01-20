ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть знищити НАБУ і врятувати Татарова

У процес розробки законопроєкту була залучена генпрокурор Венедіктова, вважають у центрі

У процес розробки законопроєкту була залучена генпрокурор Венедіктова, вважають у центрі

Фото: з відкритих джерел

Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, в якому пропонується змінити підслідність НАБУ, що дозволить передати "справу Татарова" в СБУ.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ЦПК.

Так, за інформацією центру, в Офісі президента дали вказівку підготувати законопроєкт, який дозволить захистити заступника керівника ОП Олега Татарова і легітимізувати схему передачі його справи від НАБУ в СБУ.

Сам Татаров відхрещується від законопроєкту і називає інформацію фейком, тому ЦПК публікує текст законопроєкту. У ЦПК стверджують, що крім тексту, в їх розпорядженні є внутрішні офіційні документи, що підтверджують факт підготовки такої ініціативи.

Отримані документи свідчать, що до процесу розробки цього законопроєкту була залучена генпрокурор Ірина Венедіктова, яка дала доручення своїм заступникам внести пропозиції до нього.

Наголошується, що новації у законопроєкті суперечать взятим на себе Україною зобов'язанням. Так, пропонується змінити підслідність НАБУ - до юрисдикції бюро додають дрібну корупцію.

Зараз підслідність НАБУ - це корупційні злочини, що вчинені або ТОП-посадовцем, або розмір предмету злочину чи шкоди від нього перевищує 1,135 млн гривень (станом на січень 2021 року).

В ОП пропонують прибрати умови підслідності щодо ТОП-фігурантів та суми злочину. Це означає, що НАБУ доведеться займатися побутовою корупцією.

Крім цього, генпрокурору пропонують надати право забрати у НАБУ будь-яку справу.

Також у законопроєкті пропонується змінити підсудність Антикорупційного суду, зокрема, щоб ВАКС займався лише тими справами, що і НАБУ. Це дозволить, забираючи справи у НАБУ, забирати їх одночасно й у ВАКС.

Також у НАБУ і САП відбирають можливість прямої безпосередньої співпраці з іноземними правоохоронними органами. Законопроєктом пропонується, щоб така співпраця реалізовувалася тільки через Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

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