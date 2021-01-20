ЦПК опубликовал текст законопроекта, которым хотят уничтожить НАБУ и спасти Татарова

В процесс разработки законопроекта была вовлечена генпрокурор Венедиктова, считают в центре

В процесс разработки законопроекта была вовлечена генпрокурор Венедиктова, считают в центре

Фото: из открытых источников

Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, в котором предлагается изменить подследственность НАБУ, что позволит передать "дело Татарова" в СБУ.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ЦПК.

Так, по информации центра, в Офисе президента дали указание подготовить законопроект, который позволит защитить заместителя руководителя ОП Олега Татарова и легитимизировать схему по передаче его дела от НАБУ в СБУ.

Сам Татаров открещивается от законопроекта и называет информацию фейком, поэтому ЦПК публикует текст законопроекта. В ЦПК утверждают, что кроме текста, в их распоряжении есть внутренние официальные документы, подтверждающие факт подготовки такой инициативы.

Полученные документы свидетельствуют, что к процессу разработки этого законопроекта была вовлечена генпрокурор Ирина Венедиктова, которая дала своим заместителям поручения внести предложения к нему.

Отмечается, что новации в законопроекте противоречат взятым на себя Украиной обязательствам. Так, предлагается изменить подследственность НАБУ - к юрисдикции бюро добавляют мелкую коррупцию.

Сейчас подследственность НАБУ - это коррупционные преступления, совершенные или ТОП-чиновником, или размер предмета преступления или вреда от него превышает 1,135 млн гривен (по состоянию на январь 2021 года).

В ОП предлагают убрать условия подследственности по ТОП-фигурантам и суммы преступления. Это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией.

Кроме этого, генпрокурору предлагают предоставить право забрать в НАБУ любое дело.

Также в законопроекте предлагается изменить подсудность Антикоррупционного суда, в частности, чтобы ВАКС занимался только теми делами, что и НАБУ. Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и в ВАКС.

Также в НАБУ и САП отбирают возможность прямого непосредственного сотрудничества с иностранными правоохранительными органами. Законопроектом предлагается, чтобы такое сотрудничество реализовывалась только через Офис генпрокурора.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

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