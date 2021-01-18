Нардепка від "Слуги народу" заявила, що коронавірус може бути "біологічною зброєю"

За її словами, "ця зброя набагато гірша, ніж ядерна"

За її словами, "ця зброя набагато гірша, ніж ядерна"

Фото: УНІАН

Як пише RegioNews, про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ".

"Мушу констатувати, що холодна війна з погрожуванням ядерною зброєю переходить (чи перейшла) до біологічної зброї. Це для мене найгірше. Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", - розповіла нардеп.

На уточнююче питання, чи розглядає депутат коронавірус як різновид біологічної зброї, Мошенець відповіла, що таке дійсно можливо.

"Я розглядаю таку можливість, що це може бути одним із різновидів біологічної зброї. Про біологічну зброю і про ядерну зброю мова йде вже багато десятиліть. Насправді ця зброя набагато гірша, ніж ядерна. Якщо за ядерними боєголовками ми можемо порахувати скільки їх де і в яких країнах, а про те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юктуру в майбутньому і подальші дії", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".