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16 січня 2021, 11:46 3

Нардеп назвав ймовірну ціну вакцини від коронавірусу у приватних клініках

16 січня 2021, 11:46 3
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Йдеться про вакцину від китайського виробника Sinovac Biotech
Йдеться про вакцину від китайського виробника Sinovac Biotech
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Голова комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що вакцина від коронавірусу в приватних клініках України може коштувати 700-750 гривень. Йдеться про вакцину від китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Він зокрема розповів, як формується ціна на вакцинацію.

"Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії "Лекхім" вакцину за 17,8 долара, до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, медична сестра, чия праця буде використовуватися, і консультація лікаря, - то, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупки", - сказав він.

Таким чином, за його словами, ціна має бути 700−750 гривень у приватних клініках.

Раніше повідомлялося, що міжнародна організація закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України замість "Медзакупівлі".

коронавірус Україна вакцина Слуга народа нардеп
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