У Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків

Мітингарі заявляють про готовність до радикальних дій

Мітингарі заявляють про готовність до радикальних дій

Фото: скріншот відео

Сьогодні, 18-го січня у Полтаві декілька десятків протестувальників перекрили рух трасою Київ-Харків.

Про це повідомляє Telegram-канал Фонтанзамільйон, передає RegioNews.

Мітингувальники вимагають зниження тарифів на газ та його транспортування і стверджують, що висока ціна на газ є непосильною для багатьох українців.

Вони безкінечно ходять пішохідним переходом, на трасі утворився затор з обох сторін.

Також мітингарі заявляють про готовність до радикальних дій. Правопорядок на місці проведення акції забезпечують працівники патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.