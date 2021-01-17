Рішення про граничну ціну на газ у Кабміні планують прийняти в понеділок

Така ціна на газ буде встановлена всього на 2 місяці

Така ціна на газ буде встановлена всього на 2 місяці

Фото: з відкритих джерел

У найближчий понеділок, 18 січня, Кабінет міністрів України планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко у коментарі Lb.ua.

За її словами, гранична ціна складе 6,99 грн за кубометр і буде діяти для постачальників газу побутовим споживачам і постачальника "останньої надії", яким є НАК "Нафтогаз України".

Також наголошується, що гранична ціна на газ буде діяти два місяці - до 31 березня.

Нагадаємо, в Раді обіцяють, що абонплата за газ не буде перевищувати 1,79 грн за куб.