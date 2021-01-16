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16 січня 2021, 17:05 6

У Полтаві депутат міськради звинуватив мера у підпалі авто

16 січня 2021, 17:05 6
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Мер Мамай поки цей інцидент не коментував
Мер Мамай поки цей інцидент не коментував
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Депутат Полтавської міськради Едуард Волков підозрює в причетності до підпалу автомобіля своєї дружини міського голову Полтави Олександра Мамая.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Волкова у Facebook.

Депутат повідомив, що у п'ятницю близько 18.20 біля ринку Станіславського спалили автомобіль, на якому він пересувається та який належить його дружині.

"Даний факт пов’язую виключно з політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді. Підозра одна – організатор Олександр Мамай. У нас тривала історія політичної боротьби. На даний час оформлюємо заяву про злочин", - написав він.

UPD: Прохання до проізжаючих з відео реєстратором в період з 18.10 до 18.30 надати відео. Заздалегідь вдячний! Сьогодні...

Posted by Едуард Волков on Friday, January 15, 2021

Волков пояснив виданню "Полтавщина", що припаркував автомобіль біля Маркетопту — зайшов у магазин на 5 хвилин, а коли вийшов, машина вже горіла. Поруч із машиною була виявлена пляшка.

Автомобіль Mazda 6 відсутній у електронній декларації депутата за 2019 рік. Ймовірно, що родина Волкових придбала його протягом 2020-2021 років.

Разом з тим, ДСНС Полтавської області повідомляє, що 15 січня о 18:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі "Мазда-6" на вул. Станіславського у м. Полтава.

Нагадаємо, 26 листопада мером Полтави знову став Мамай.

Україна пожежа Полтава мер ДСНС
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