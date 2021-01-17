У Полтаві поліція склала адмінпротоколи на "активіста" Сікалова та політика Сергія Капліна

Вони брали участь у масовому мітингу під Полтавською ОДА

Вони брали участь у масовому мітингу під Полтавською ОДА

Фото: Миколи Лисогора

На окремих учасників "тарифних мітингів", які відбувалися 15 січня у Полтаві, правоохоронці склали адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Поліція вважає, що ці громадяни не носили засоби індивідуального захисту у громадському місці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Так, адмінпротоколи за ст. 44-3 КУпАП були складені на підприємця Віктора Бажана, місцевого активіста Геннадія Сікалова, якого правоохоронці підозрюють у шахрайстві та підробці документів, а також скандально-відомого нардепа 7-го та 8-го скликань Сергія Капліна.

Зазначається, що отримувати адмінпротоколи вказані особи відмовились, мотивуючи тим, що поліція мала б спочатку скласти такі адмінпротоколи на своїх співробітників та президента Зеленського.

Нагадаємо, раніше у Полтаві затримали "активіста" Сікалова: підозрюють у шахрайстві та підробці документів.

Раніше RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.