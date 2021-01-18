В Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков
Сегодня, 18-го января в Полтаве несколько десятков протестующих перекрыли движение по трассе Киев-Харьков.
Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанзамільйон, передает RegioNews.
Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.
Они бесконечно ходят по пешеходному переходу, на трассе образовалась пробка с обеих сторон.
Также митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям. Правопорядок на месте проведения акции обеспечивают сотрудники патрульной полиции.
Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.
14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".