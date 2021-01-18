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18 января 2021, 11:49 2935

В Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков

18 января 2021, 11:49 2935
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Митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям
Митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям
Фото: скриншот видео
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Сегодня, 18-го января в Полтаве несколько десятков протестующих перекрыли движение по трассе Киев-Харьков.

Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанзамільйон, передает RegioNews.

Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.

Они бесконечно ходят по пешеходному переходу, на трассе образовалась пробка с обеих сторон.

Также митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям. Правопорядок на месте проведения акции обеспечивают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".

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