В Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков

Митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям

Митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям

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Сегодня, 18-го января в Полтаве несколько десятков протестующих перекрыли движение по трассе Киев-Харьков.

Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанзамільйон, передает RegioNews.

Митингующие требуют снижения тарифов на газ и его транспортировку и утверждают, что высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев.

Они бесконечно ходят по пешеходному переходу, на трассе образовалась пробка с обеих сторон.

Также митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям. Правопорядок на месте проведения акции обеспечивают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".