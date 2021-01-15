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15 січня 2021, 15:56 514

Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій в галузі науки і техніки

15 січня 2021, 15:56 514
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Відповідний Указ опублікований сьогодні
Відповідний Указ опублікований сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Міністра освіти Сергія Шкарлета зробили заступником голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, який вручає державні премії за наукові і технічні досягнення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням сайт Президента.

Указ "Про внесення змін до складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки" оприлюднено сьогодні. Головою Комітету призначений Анатолій Загородній - президент Національної академії наук України. Також Зеленський вирішив вивести зі складу комітету Ганну Новосад, яка була міністром освіти і науки до Шкарлета.

Міністр освіти Сергій Шкарлет призначений заступником голови комітету.

Як повідомлялося раніше, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, але вже на наступний день Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Після призначення 18 грудня у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра,

Нагадаємо, 21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.

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