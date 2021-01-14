Зеленський повернувся до Києва із відпустки в Буковелі
Президент зустрів Новий рік та відпочивав в Карпатах
Президент зустрів Новий рік та відпочивав в Карпатах
Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва із відпустки, яку він провів на гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області.
Про це свідчить допис, який Зеленський опублікував в Instagram, передає RegioNews.
Він виклав фото двору Офісу президента з ковзанкою та новорічною ялинкою.
Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно — З Новим роком!!!", — написав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський вирушив в Івано-Франківську область ще 30 грудня 2020 року, перші дні Нового року президент провів в Карпатах на гірськолижному курорті "Буковель".
Також повідомлялось, що Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі, а українці активно діляться в соцмережах фото з президентом.
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