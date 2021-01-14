Зеленський повернувся до Києва із відпустки в Буковелі

Президент зустрів Новий рік та відпочивав в Карпатах

Президент зустрів Новий рік та відпочивав в Карпатах

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва із відпустки, яку він провів на гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області.

Про це свідчить допис, який Зеленський опублікував в Instagram, передає RegioNews.

Він виклав фото двору Офісу президента з ковзанкою та новорічною ялинкою.

Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно — З Новим роком!!!", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вирушив в Івано-Франківську область ще 30 грудня 2020 року, перші дні Нового року президент провів в Карпатах на гірськолижному курорті "Буковель".

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі, а українці активно діляться в соцмережах фото з президентом.