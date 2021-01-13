Зеленський підписав закон щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Згідно з документом, держслужбовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на держслужбі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення держслужбовцем 70-річного віку.
Так само термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалюється щороку, але не більш як до досягнення держслужбовцем 70-річчя.
Повноваження суб'єкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради, - йдеться в повідомленні.
Також, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон щодо призначення "ковідних” доплат бактеріологам та біохімікам.
Сьогодні ж Кабмін вирішив залишити зарплати держслужбовців на рівні 2020 року.