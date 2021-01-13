Зеленський підписав закон щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі

Рада ухвалила цей закон 16 грудня 2020-го

Рада ухвалила цей закон 16 грудня 2020-го

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Згідно з документом, держслужбовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на держслужбі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення держслужбовцем 70-річного віку.

Так само термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалюється щороку, але не більш як до досягнення держслужбовцем 70-річчя.

Повноваження суб'єкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради, - йдеться в повідомленні.

Також, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон щодо призначення "ковідних” доплат бактеріологам та біохімікам.

Сьогодні ж Кабмін вирішив залишити зарплати держслужбовців на рівні 2020 року.