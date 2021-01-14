Ексголова СБУ Смешко вважає, що Україні потрібні дострокові вибори

Він пропонує спочатку провести парламентські вибори, а потім президентські

Він пропонує спочатку провести парламентські вибори, а потім президентські

Фото: з відкритих джерел

Колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко вважає, що при владі в Україні перебувають некомпетентні люди, тому необхідно провести дострокові вибори.

Як передає RegioNews, про це Смешко розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Вони побачили, що не в змозі запустити економіку, не в змозі наповнити бюджет, не в змозі подолати корупцію і зробити верховенство права, не в змозі підрихтувати державні механізми, які не працюють... Що їм робити? Їм потрібно сказати: "Ми не в змозі (щось змінити), ми влізли не в свою справу, ми некомпетентні. Хлопці, вибачте нас, давайте готувати наступні дострокові вибори (парламенту)", - зазначив Смешко.

На думку політика, спочатку необхідно провести парламентські вибори, а потім і президентські.

Якщо президент так буде далі себе вести... Якщо він хоче бути чесною людиною, він має сказати: "Я не уявляв собі завдань, які стоять перед країною. Я не уявляв, що у мене немає кадрового резерву. Я не уявляв, яких людей потрібно підбирати... Друзі, ви мені вибачте, але я хочу залишитися порядною і чесною людиною, тому спочатку парламентські вибори проведімо, а потім, очевидно, треба готувати і дострокові президентські вибори", – запропонував екс-глава СБУ.

Він переконаний, що людина, "у якого є честь і совість", не може поступити інакше.

На думку Смешка, про ефективність будь-якої влади можна судити за такими напрямами: економіка, армія, дипломатія, інформаційна політика, наука, культура, освіта, екологія і демографія. І ці показники, на його думку, наразі не поліпшуються.

Нагадаємо, головним розчаруванням року українці назвали Зеленського - опитування.

Раніше повідомлялося, що за опитуванням КМІС, за пів року рейтинг Зеленського впав на 10%, "слугам” довіряють менше, а соціологи-керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС на підсумковій пресконференції повідомили, що "Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій.

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