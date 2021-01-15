Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники

Соответствующий Указ опубликован сегодня

Соответствующий Указ опубликован сегодня

Фото из открытых источников

Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, который вручает государственные премии за научные и технические достижения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Указ "О внесении изменений в состав Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники" обнародован сегодня. Главой Комитета назначен Анатолий Загородний - президент Национальной академии наук Украины. Также Зеленский решил вывести из состава комитета Анну Новосад, которая была министром образования и науки до Шкарлета.

Министр образования Сергей Шкарлет назначен заместителем председателя комитета.

Как сообщалось ранее, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, но уже на следующий день Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

После назначения 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра,

Напомним, 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.