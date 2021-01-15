09:44  15 января
Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации
11:47  15 января
В столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку
13:57  15 января
Оккупанты на Донбассе блокируют дороги к пяти КПВВ
UA | RU
UA | RU
15 января 2021, 15:56 512

Зеленский назначил Шкарлета замглавы Комитета по госпремиям в области науки и техники

15 января 2021, 15:56 512
Читайте також українською мовою
Соответствующий Указ опубликован сегодня
Соответствующий Указ опубликован сегодня
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министра образования Сергея Шкарлета сделали заместителем председателя Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, который вручает государственные премии за научные и технические достижения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Указ "О внесении изменений в состав Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники" обнародован сегодня. Главой Комитета назначен Анатолий Загородний - президент Национальной академии наук Украины. Также Зеленский решил вывести из состава комитета Анну Новосад, которая была министром образования и науки до Шкарлета.

Министр образования Сергей Шкарлет назначен заместителем председателя комитета.

Как сообщалось ранее, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, но уже на следующий день Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

После назначения 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра,

Напомним, 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.

премия президент комитет Сергей Шкарлет указ
Зеленский вернулся в Киев из отпуска в Буковеле
14 января 2021, 19:55
Экс-глава СБУ Смешко считает, что Украине необходимы досрочные выборы
14 января 2021, 15:15
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе
13 января 2021, 19:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »