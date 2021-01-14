Олексій Кучер складе мандат депутата Харківської міськради

Замість Кучера депутатом Харківської міськради від "Слуги Народу" стане наступний кандидат у списку

Замість Кучера депутатом Харківської міськради від "Слуги Народу" стане наступний кандидат у списку

Фото з відкритих джерел

Як держслужбовець категорії А, яким екс-голова Харківської ОДА став учора, очоливши Державну регуляторну службу, він змушений скласти повноваження депутата місцевої ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KHARKIV Today.

На місцевих виборах восени Олексій Кучер обрався депутатом Харківської міськради, але тепер повинен скласти мандат. Місце Олексія Кучера в Харківській міськраді займе інший кандидат у депутати від "Слуги Народу".

Я держслужбовець категорії А, тому змушений складати повноваження депутата місцевої ради. Там процедура, по-моєму, навіть сесія не потрібна, — розповів екс-глава Харківської ОДА.

Замість Олексія Кучера депутатом Харківської міськради від "Слуги Народу" стане наступний кандидат у списку. За логікою, це 34-річний підприємець Дмитро Бутенко (людина Романа Катеринчика, який спочатку розглядався як кандидат в мери Харкова від "СН").

За словами Кучера, він подав документи на посаду глави Державної регуляторної служби відразу після того, як його звільнили з Харківської ОДА.

Конкурс оголосили, я подав документи і пройшов. Завтра мене представляє міністр Кабінету міністрів Немчинов, я знайомлюся з колективом, далі всі технічні питання. Великий потік документів з Кабміну, Міністерств надходить, з різних регуляторних органів, які потрібно аналізувати, — повідомив він.

Не виключено, що Олексій Кучер забере з собою в Київ кілька людей зі своєї минулої команди.

Пізніше повідомлю. Я думаю, ви дізнаєтеся, кого, — уточнив ексглава Харківської ОДА.

Як повідомлялося, вчора ексголова Харківської ОДА отримав нову посаду: Олексій Кучер очолив Державну регуляторну службу України.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що колишній керівник Харківщини Кучер може бути призначений в центральні органи влади. Також ми повідомляли, що Кучер проходить спеціальну перевірку для роботи в одному з центральних органів влади.

25 листопада Кабмін під час засідання погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА.

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