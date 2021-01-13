У Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду
Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть
Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть
У Харківській міській раді вирішили не піднімати тарифи на опалення і гарячу воду для мешканців міста.
Про це в Telegram повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, тарифи для городян на опалення і гарячу воду залишаться на рівні 2018 року.
Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе”, - заявив Терехов.
Нагадаємо, в уряді озвучили нові тарифи, які можуть встановити на газ. Прем'єр також наказав Вітренку й іншим урядовцям розв'язати питання з підвищенням цін на газ.
Напередодні Шмигаль вже заявляв, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені.
На Полтавщині протестувальники проти росту тарифів прогнали зі свого мітингу депутата від ОПЗЖ КивуВсі новини »
13 січня 2021, 16:59В Україні почали перевіряти газопостачальників із найвищими тарифами
13 січня 2021, 16:50У Конотопі визначили порядок розташування кандидатів на мера в бюлетені
13 січня 2021, 16:09
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон