У Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду

Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть

Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть

Фото: із відкритих джерел

У Харківській міській раді вирішили не піднімати тарифи на опалення і гарячу воду для мешканців міста.

Про це в Telegram повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, тарифи для городян на опалення і гарячу воду залишаться на рівні 2018 року.

Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе”, - заявив Терехов.

Нагадаємо, в уряді озвучили нові тарифи, які можуть встановити на газ. Прем'єр також наказав Вітренку й іншим урядовцям розв'язати питання з підвищенням цін на газ.

Напередодні Шмигаль вже заявляв, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені.