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05 січня 2021, 15:47 1838

Колишній керівник Харківщини Кучер може бути призначений в центральні органи влади

05 січня 2021, 15:47 1838
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Ексголова Харківської ОДА підкреслив, що після своєї відставки залишається в команді президента Зеленського
Ексголова Харківської ОДА підкреслив, що після своєї відставки залишається в команді президента Зеленського
Фото: Facebook
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Зараз Олексій Кучер проходить спецперевірку для роботи в центральних органах влади і підтвердив, що у нього вже була співбесіда у прем'єра

За даними джерел RegioNews, в даний момент ексголова Харківської ОДА Олексій Кучер проходить спеціальну перевірку для роботи в одному з центральних органів влади.

Ми звернулися за коментарем безпосередньо до колишнього керівника Харківщини, в якому він нам підтвердив інформацію наших джерел про свою співбесіду у прем'єра Дениса Шмигаля.

Однак поки Кучер не готовий детально коментувати, зазначивши лише те, що залишається у команді президента Володимира Зеленського.

Я дійсно розглядаю кілька пропозицій про роботу в Києві. Я поки обмежуся цим... Те, що я спілкувався в тому числі з прем'єром, ваше джерело не бреше, - сказав Кучер RegioNews.

25 листопада Кабмін під час засідання погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначення на цю посаду Айни Тимчук.

27 листопада під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Тимчук службове посвідчення голови ОДА і побажав успіхів в роботі.

призначення Володимир Зеленський Деніс Шмигаль співбесіда Харківська область Олексій Кучер
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