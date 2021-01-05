Колишній керівник Харківщини Кучер може бути призначений в центральні органи влади

Ексголова Харківської ОДА підкреслив, що після своєї відставки залишається в команді президента Зеленського

Ексголова Харківської ОДА підкреслив, що після своєї відставки залишається в команді президента Зеленського

Фото: Facebook

Зараз Олексій Кучер проходить спецперевірку для роботи в центральних органах влади і підтвердив, що у нього вже була співбесіда у прем'єра

За даними джерел RegioNews, в даний момент ексголова Харківської ОДА Олексій Кучер проходить спеціальну перевірку для роботи в одному з центральних органів влади.

Ми звернулися за коментарем безпосередньо до колишнього керівника Харківщини, в якому він нам підтвердив інформацію наших джерел про свою співбесіду у прем'єра Дениса Шмигаля.

Однак поки Кучер не готовий детально коментувати, зазначивши лише те, що залишається у команді президента Володимира Зеленського.

Я дійсно розглядаю кілька пропозицій про роботу в Києві. Я поки обмежуся цим... Те, що я спілкувався в тому числі з прем'єром, ваше джерело не бреше, - сказав Кучер RegioNews.

25 листопада Кабмін під час засідання погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначення на цю посаду Айни Тимчук.

27 листопада під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Тимчук службове посвідчення голови ОДА і побажав успіхів в роботі.