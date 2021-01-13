Олексій Кучер очолив Державну регуляторну службу України

Ексголова Харківської ОДА отримав нову посаду

Ексголова Харківської ОДА отримав нову посаду

Фото: із відкритих джерел

Кабінет міністрів України під час засідання 13 січня призначив ексголову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера очільником Державної регуляторної служби України.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за... призначення Кучера Олексія Володимировича - Головою Державної регуляторної служби України”, - розповів Мокан.

Він додав, що Кучера призначили шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що колишній керівник Харківщини Кучер може бути призначений в центральні органи влади. Також ми повідомляли, що Кучер проходить спеціальну перевірку для роботи в одному з центральних органів влади.

25 листопада Кабмін під час засідання погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА.

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