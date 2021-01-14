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14 января 2021, 12:58 868

Алексей Кучер сложит мандат депутата Харьковского горсовета

14 января 2021, 12:58 868
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Вместо Кучера депутатом Харьковского горсовета от "Слуги Народа" станет следующий кандидат в списке
Вместо Кучера депутатом Харьковского горсовета от "Слуги Народа" станет следующий кандидат в списке
Фото из открытых источников
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Как госслужащий категории А, каковым экс-глава Харьковской ОГА стал вчера, возглавив Государственную регуляторную службу, он вынужден сложить полномочия депутата местного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KHARKIV Today.

На местных выборах этой осенью Алексей Кучер избрался депутатом Харьковского горсовета, но теперь должен сложить мандат. Место Алексея Кучера в Харьковском горсовете займет другой кандидат в депутаты от "Слуги Народа".

Я госслужащий категории А, поэтому вынужден складывать полномочия депутата местного совета. Там процедура, по-моему, даже сессия не нужна, — рассказал экс-глава Харьковской ОГА.

Вместо Алексея Кучера депутатом Харьковского горсовета от "Слуги Народа" станет следующий кандидат в списке. По логике, это 34-летний предприниматель Дмитрий Бутенко (человек Романа Катеринчика, который изначально рассматривался в качестве кандидата в мэры Харькова от "СН").

По словам Кучера, он подал документы на должность главы Государственной регуляторной службы сразу после того, как его уволили из Харьковской ОГА.

Конкурс объявили, я подал документы и прошел. Завтра меня представляет министр Кабинета министров Немчинов, я знакомлюсь с коллективом, далее технические вопросы все. Большой поток документов из Кабмина, из Министерств поступает, из разных регуляторных органов, которые нужно анализировать, — сообщил он.

Не исключено, что Алексей Кучер заберет с собой в Киев несколько человек из своей прошлой команды.

Позже сообщу. Я думаю, вы узнаете, кого, — уточнил экс-глава Харьковской ОГА.

Как сообщалось, вчера экс-глава Харьковской ОГА получил новую должность: Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что бывший руководитель Харьковщины Кучер может быть назначен в центральные органы власти. Также мы сообщали, что Кучер проходит специальную проверку для работы в одном из центральных органов власти.

25 ноября Кабмин во время заседания согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.

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