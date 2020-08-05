Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери

Олексій Кучер очолює Харківську область менше року. За цей час він витратив тисячі доларів на рекламу в соціальних мережах, скоротив чисельність працівників ОДА, потрапив в скандал з можливим призначенням колишньої дружини "опоблоківця" Євгена Мураєва своїм заступником, а Зеленський розглядає його кандидатуру від "Слуги народу" на посаду мера Харкова. У день виходу інтерв'ю з'явилася інформація про його можливу відставку з поста голови Харківської ОДА. По суті, це може бути останнім інтерв'ю Олексія Кучера як керівника Харківщини, хоча інформація про його відставку поки не підтверджена.

Олексій Кучер очолює Харківську область менше року. За цей час він витратив тисячі доларів на рекламу в соціальних мережах, скоротив чисельність працівників ОДА, потрапив в скандал з можливим призначенням колишньої дружини "опоблоківця" Євгена Мураєва своїм заступником, а Зеленський розглядає його кандидатуру від "Слуги народу" на посаду мера Харкова. У день виходу інтерв'ю з'явилася інформація про його можливу відставку з поста голови Харківської ОДА. По суті, це може бути останнім інтерв'ю Олексія Кучера як керівника Харківщини, хоча інформація про його відставку поки не підтверджена.

В ексклюзивному інтерв'ю RegioNews Олексій Кучер розповів про численні конфлікти в області, про проблеми в економіці та про підготовку до майбутніх виборів.



Ви понад півроку займаєте посаду глави Харківської ОДА. Назвіть три ваших головних досягнення?

Якщо говорити про епідемію коронавірусу, то я гордий тим, як моя команда відпрацювала. Попри досить гнітючу ситуацію в медицині, яка склалася в регіоні, я вважаю, що ми впоралися. Якщо зіставити Харківщину з такими ж великими областями зі схожою густотою населення, то на їхньому тлі ми виглядаємо досить непогано.

Далі, ми беззаперечні лідери по ремонту місцевих доріг. До 1 серпня цього року поставлено завдання підприємству "Дороги Харківщини" закінчити всі 24 об'єкти дорожнього будівництва. Крім того, ми плануємо отримати кредит для будівництва ще більшої кількості доріг.

Ще, попри секвестр бюджету, який стався через пандемію, ми добудовуємо велику кількість об'єктів, що входять в президентську програму "Велике будівництво", в тому числі амбулаторії.

Також до досягнень я б відніс той факт, що нам вдалося змінити ситуацію з вирубкою лісів в області. Безумовно, ще є, над чим працювати. Проте варто відзначити, що ми домоглися зміни керівництва обласного управління лісового та мисливського господарства та окремих - найбільш "знаменитих" - лісгоспів. У червні призначено нового керівника управління, серед інших був звільнений одіозний директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тільки за цей рік в лісових господарствах області провели майже 500 перевірок, відкрито понад 130 кримінальних проваджень, по 14 розслідування вже завершено - справи передані до суду. І питання не тільки в цих цифрах, але в тому, що кількість незаконних вирубок в області реально скоротилося.

Щодо амбулаторій. В 2018 році в області почали будівництво 30-ти амбулаторій, в результаті добудували тільки 7. Ще 7, можливо, добудують в цьому році. На сесії облради порушували питання про виділення додаткових грошей. Хоча аналіз показує, що ці об'єкти будувалися за завищеними кошторисами. Будете проводити аудит?

Аудит не проводився, хоча витрачено вже досить багато грошей. Спочатку планували побудувати навіть не 30 амбулаторій, а 50. Потім їх кількість зменшили до 30-ти, в результаті ж побудували 7. Решта 23 перебувають у різному ступені готовності. В цьому році ми плануємо закінчити будівництво 21 амбулаторії. Однак через те, що ціни на будматеріали виросли, всі гроші були витрачені. І зараз ми розуміємо, що треба шукати додаткові кошти, щоб завершити будівництво цих об'єктів.



Все ж таки, ви будете проводити аудит?

Звичайно. Зараз створюється відділ контролю та аудиту, який почне працювати приблизно через місяць. Аудит цих об'єктів і є їх першочерговим завданням.

Повертаючись до ситуації з коронавірусом. Харківська область входить в трійку антилідерів за кількістю померлих від цієї хвороби. З чим ви це пов'язуєте?

Інфекцію виявляли на досить пізніх етапах. Ті, хто помирав, майже всі потрапляли до лікарні у важкому стані. Їх відразу поміщали в реанімацію. Це в основному люди похилого віку, а також із серйозними супутніми хворобами.

Ми неодноразово проводили зустрічі, консультації, наради і навіть жорсткі діалоги з владою Харкова. Адже основна кількість хворих та високий показник смертності зафіксовано саме в Харкові. З одного боку – це природно, адже тут відсоток скупчення населення високий. З іншого – ми бачимо недопрацювання міської влади. Зараз ситуація покращилася.



Чи вплинув на ефективність боротьби з коронавірусом той факт, що директор департаменту охорони здоров'я Вадим Іванніков був кілька місяців на лікарняному і не виконував свої обов'язки?



Аж ніяк. Головна до нього претензія – відсутність нормальної комунікації. З точки зору професійних якостей – він досвідчена людина. Але те, як він комунікував з підлеглими і розставляв пріоритети, впливало негативно.

Як Іванніков з'явився в Харківській ОДА? У ЗМІ була інформація, що це людина бізнесмена Олександра Ярославського.

Мені нічого не відомо про його зв'язки з Ярославським.

Чому Іваннікова не вдалося звільнити ще в березні, коли ви про це заявили?

А ми його звільнили, але потім поновили. Як виявилося, я його звільнив з порушенням. Він у цей момент був на лікарняному. А це суди, виплата заробітної плати... Тому вирішили повернути.

Ви критично висловилися з приводу роботи міськради в боротьбі з Covid-19. Які у вас зараз стосунки з Геннадієм Кернесом?

Робочі. Ми спілкуємося з ним весь час.

А з Олександром Ярославським теж спілкуєтеся - враховуючи його критичні висловлювання на вашу адресу в березні?

З Ярославським рідше, але теж спілкуємося.

Як ви ставитесь до бажання Геннадія Кернеса балотуватися на третій термін?

Як ставлюся? Я йому висловлював своє ставлення... І запитав: "А чи не досить вже?" Особисто я вважаю, що досить.

Ви будете балотуватися на майбутніх виборах на пост мера?

Можливо, але тільки в тому випадку, якщо це буде командне рішення. Я тут командний гравець. Ви бачите, як глава держави Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери великих міст. Праймеріз по Києву тому свідчення. Якщо президент і команда вирішать, що цим кандидатом буду я, то я піду на вибори.

Коли можна буде очікувати рішення партії по кандидату від "Слуги народу" в мери Харкова?

Найближчим часом. Тиждень-два

Якщо враховувати останні соцопитування, наприклад, групи "Рейтинг", то стає ясно, що в Харківській області у партії "Слуга народу" не буде монобільшості. Швидше за все, не буде і більшості. З ким ви готові і з ким, навпаки, не готові об'єднуватися?

Не можу відповісти на це питання, тому що не знаю, про які рейтинги йде мова. Поки ми впевнені, що у нас буде більшість. Цей рейтинг у "Рейтингу" смішний. Якщо проаналізувати, то це замовна соціологія.

Які завдання поставив перед вами президент Зеленський на майбутніх виборах?

Завдання будуть залежати від того, в якому статусі я буду брати участь у виборах. Якщо у своєму теперішньому – голови ОДА - то повинен буду забезпечувати законність, порядок, свободу волевиявлення. Інша справа, якщо я братиму участь у виборах як кандидат. Однак, про це поки рано говорити.

Поява бордів в області з вашим зображенням хіба не означає, що ви будете кандидатом якщо не в міськраду, то на чолі списку в обласну раду?



Точно це можна буде сказати тільки після реєстрації мене як кандидата.

Представники патріотичних організацій неодноразово звинувачували вас у тому, що на керівні посади призначаються екс-регіонали, представники партії Медведчука, люди, яким притаманні проросійські погляди. Останній скандал - з потенційним призначенням Валерії Мураєвої, колишньої дружини проросійського політика. Якими критеріями відбору ви керуєтеся, і невже серед патріотів немає професіоналів?

Якщо так ставити питання, то спочатку треба визначитися з тим, що таке патріотизм. Приміром, хтось говорить російською, і активісти починають кричати, що ця людина не патріот. Я так не вважаю. Можна говорити якою завгодно мовою і бути справжнім патріотом, любити свою Батьківщину. А якісь скандали... Я не помічаю ці скандали.

При виборі кандидата на ту чи іншу посаду керуюся рівнем його професіоналізму.

Чи залишається Валерія Мураєва кандидатом на посаду заступника голови Харківської ОДА?

Я не відкликав її кандидатуру з Кабінету Міністрів. Але я розглядаю й інші кандидатури на цю посаду.

Кого саме?

Про це рано говорити. Подання ще не було.

Згідно з даними Держстату заборгованість по зарплаті в Харківській області становить 468,5 млн грн. З початку року борг зріс на 120 млн грн. Це найбільший показник зростання заборгованості серед всіх регіонів України. Чому показники у Харківській області гірше, ніж у інших регіонів?

Я не впевнений, що це точні цифри. Але динаміка дійсно негативна, нерозумно це заперечувати. Практично 50% боргу – це "Харківський авіаційний завод", який знаходиться в стані банкрутства багато років. Для мене це болюче питання. Щотижня намагаюся виділяти один день і бувати в Києві. Цю проблему можна вирішити тільки в столиці, як і багато інших питань.

Наступне: група УПЕК із заборгованістю по зарплаті понад 80 млн грн. До цієї структури має безпосереднє відношення депутат 8-го скликання Анатолій Гіршфельд. При ОДА є спеціальна комісія, яка займається питаннями заробітної плати, і яка вже двічі викликала Гіршфельда для пояснень, але він так і не з'явився.

Основні заборгованості по зарплатах існують в основному на державних підприємствах.

"Електроважмаш". За підсумками третього кварталу 2019 року у підприємства був позитивний баланс. Зараз же тут з'явилися борги по зарплаті. Ярославський заявив, що у заводу мільярдні борги і відсутній ринок збуту. Робота зупинена. Що сталося з заводом за пів року?

Я був у керівника Фонду держмайна, підіймав питання про підприємство перед прем'єр-міністром, розмовляв з президентом. Фонд держмайна, який займається підприємство, оцінює стан заводу як позитивний і стверджує, що після звільнення попереднього керівника їм вдалося вирулити з піке. В тому числі і шляхом отримання кредитів. Заборгованості зараз там немає. Є таке поняття як затримка по виплаті заробітних плат, ось вона є.

У підприємства є дебіторська заборгованість і після отримання грошей все буде нормально. Що стосується адміністрування, то призначений новий директор - Олексій Бунеску. Але поки складно говорити, наскільки ефективною буде його робота.

Зараз Харківська область посідає 16-е місце за рівнем середньої заробітної плати - між Житомирської та Черкаської областями. При попередньому керівництві області показник був трохи вище: 11-13 місця. І це попри те, що в регіоні є прибуткова нафтогазова галузь. У чому причина таких низьких результатів?

Нам потрібно поміняти керівника інспекції з праці. Зараз цю посаду обіймає Володимир Рожанський, який є членом команди попереднього керівника області Юлії Світличної. Як тільки ми почали цікавитися ефективністю його роботи, він тут же пішов на лікарняний.

Всі вони відразу починають хворіти. І Рожанський, і Шатохін... Останній - начальник Управління Укртрансбезпеки в Харківській області - теж хворіє. І при цьому він ходить, і рекламує Світличну, є відеозаписи. Я дав завдання, щоб це питання вивчили. Можливо, правоохоронці розберуться в тому, наскільки він хворий.

А як будете вирішувати проблему?



В першу чергу треба поміняти керівників цих органів. А далі будемо вирішувати саму проблему.

У Харкові є ще один камінь спотикання – це будівництво дороги через ринок "Барабашово". У грудні ви навіть ризикнули виступити в якості арбітра в цій суперечці. Яка ваша позиція з приводу даного конфлікту?

Я проти будь-яких конфліктів. Щоб не відбувалося, всі ці питання повинні вирішуватися законним чином. Місто має право розв'язувати питання будівництва доріг. Що стосується всіх необхідних документів, то ми їх вивчили, при цьому фахівців від Олександра Фельдмана (нардеп, власник ринку) не було, я залучав своїх. Хочу зазначити, що не всі документи, які ми запитували в мерії, отримали. Наскільки я знаю, у Кернеса є великий пакет документів, починаючи від генплану 1956-го року і закінчуючи рішеннями сесій. Але якщо Фельдман і його компанія вважають, що дорога будується незаконно, то вони можуть це оскаржувати. У тому числі в суді. На цей час будівництво не заблоковано. Тобто, Фельдман не скористався цією можливістю.

Тобто, в Харківській ОДА на цей час не бачать перешкод для продовження будівництва дороги?

З юридичної точки зору таких перешкод немає.

А як ви вважаєте - питання будівництва дороги більше політичне чи господарське?

Я поставив питання, в тому числі і Геннадію Кернесу - якщо місто потребувало цієї дороги ще з 1956 року, чому її почали будувати тільки у рік виборів? Є всі ознаки, що це політичний проєкт. І не так вже ця горезвісна дорога потрібна місту, як можливість створити певний майданчик для, назвемо це так, дискусій. Іноді досить палких.

Ще один конфлікт. Харківський обласний диспансер радіаційного захисту почав приймати на лікування хворих коронавірусом, однак цьому передували страйк чорнобильців. Чому так сталося? Чи є в цьому політичний підтекст?

Я впевнений, що це була саме політично спровокована ситуація. З одного боку, ми спостерігали за ситуацією в Санжарах і аплодували жителям нашого міста, які правильно її оцінили. А потім отримали неприємні і навіть ганебні моменти в Харкові. Один одного накрутили, чорнобильці - лікарів, лікарі - чорнобильців. Зараз ситуація стабілізувалася, хоча осад залишився.

І хто ж, по-вашому, спровокував цю ситуацію?

Не хочу кивати в одну і ту сторону. Але точно знаю, що вона була політично вмотивована Райніним і Світличною.