Кабмін вирішив залишити зарплати держслужбовців на рівні 2020 року

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні

Фото: КМУ

Розміри та умови оплати праці всіх категорій працівників державних органів у 2021 році залишаються на рівні минулого року.

Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15" уряд затвердив на черговому засіданні, інформує RegioNews з посиланням на повідомлення міністра КМУ Олега Немчінова у Телеграм.

"Проєкт постанови розроблено Національним агентством України з питань державної служби для визначення схеми посадових окладів на посадах державної служби у 2021 році. Відповідно до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 1 вересня 2020 року", - пояснив міністр.

За його словами, постанова не змінює умови оплати праці державних службовців і гарантує їх розмір на рівні вересня 2020 року та враховує необхідність забезпечення мінімального посадового окладу у розмірі 4 540 грн для найнижчої посади державної служби, що дорівнює двом прожитковим мінімумам, визначеним статтею 7 цього закону (прожитковий мінімум - 2270 грн з 1 січня 2021 р).

Нагадаємо, 2 жовтня Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях.