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25 листопада 2020, 14:53 122

Кабмін погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА

25 листопада 2020, 14:53 122
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На цю посаду погодили кандидатуру Айни Тимчук
На цю посаду погодили кандидатуру Айни Тимчук
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів України під час засідання 25 листопада погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Також Уряд погодив призначення на цю посаду Айни Тимчук. Під час засідання Кабмін заслухав кандидатку, яка представила своє бачення роботи.

Після рішення Кабінету міністрів відповідні укази повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Айна Тимчук обіймає посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА. В ОДА вона працювала з 2000 по 2010 рік. У 2010-2014 роках була заступницею мера Харкова Геннадія Кернеса.

У 2015 році повернулася до Дніпропетровської області на посаду замлави ОДА, а з 2018 - очолила апарат облдержадміністрації. Її колишній чоловік очолює департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.

Нагадаємо, Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Габінета і призначив нового керівника.

Кабмін звільнення засідання ОДА уряд Олексій Кучер
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